Macheten-Mann mit Taser außer Gefecht gesetzt

Ein mit einer Machete Bewaffneter hat am Montagabend in einem kleinen Londoner Bahnhof Panik unter Pendlern ausgelöst. Der 59-Jährige lief während der Stoßzeit laut fluchend in der Station Tulse Hill umher und schwang dabei das 50 Zentimeter lange Buschmesser. Schockierte Passagiere rannten um ihr Leben, ehe die Polizei einschritt und den Tobenden mit einem Taser außer Gefecht setzte. Der Mann wurde verhaftet.