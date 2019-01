Auf der Suche nach der Fåsnåcht in Nassereith!

Mit einem lauten „Autupete he he, Buttermilcher da her!“ wurde am Sonntag Abend bei strömendem Regen die Nassereither Fåsnåcht in Form eines kleinen Rußlers begrüßt. Zuvor machten sich Hunderte Maskierte zwischen dem Fasnachtshaus, Maienbrunnen und Postplatz auf die Suche nach dem „Ruaßler“ - einer Figur, die es in dieser Form nur in der Gurgltalgemeinde gibt. Nach der Vollversammlung ist das „Fåsnåchts-Suache“ die zweite Veranstaltung vor dem großen Höhepunkt, dem Nassereither Schellerlaufen am 17. Februar 2019.