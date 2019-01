Erdbeben in Italien war auch in Österreich spürbar

Ein Erdbeben der Stärke 4,6 ist in der Nacht auf Dienstag unweit der italienischen Adria-Hafenstadt Ravenna gemeldet worden. Nach dem ersten Erdstoß folgten mehrere Nachbeben, die von der Bevölkerung deutlich gespürt wurden. Es gab Meldungen über leichte Schäden, die Schulen in Ravenna blieben am Dienstag geschlossen. Das Erdbeben war auch in Österreich spürbar.