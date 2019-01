„Left Alive“: Neuer Trailer zum Survival-Shooter

Mit „Left Alive“ bringt Publisher Square Enix am 15. März einen - laut Eigendefinition - Survival-Action-Shooter auf Sonys PS4 und den PC. Für die Entwicklung zeichnen Branchenveteran verantwortlich, die in der Vergangenheit u.a. an der „Metal Gear“- und „Armored Core“-Serie sowie „Xenoblade Chronicles X“ arbeiteten. Ein neuer Trailer entführt in die Kriegszone von Novo Slava.