Bullen starten in Vorbereitung: „Mit Haube geht‘s“

Vorbereitungsphase

Widerstände werden die Bullen auch in der einen Monat langen Vorbereitungsphase überwinden müssen, will man am 14. Februar an jene Hochform anknüpfen, mit der man sich in die Winterpause verabschiedet hat. Am Valentinstag steht in Brügge das Hinspiel in K.-o.-Runde eins der Europa League auf dem Plan: „Klar habe ich das im Hinterkopf“, erklärte Rose. „Das erste Spiel ist ganz interessant. Es ist ja eine echte Standortbestimmung!“