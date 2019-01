Spritzkerze setzte dürren Christbaum in Brand

Die Seniorin hatte am Montagnachmittag in ihrem Haus in Weyregg/A. den Christbaum abgeräumt. Dabei ist der 91-Jährigen eine nicht verwendete Spritzkerze aufgefallen, die sie anzündete. Der schon ziemlich dürre Baum fing sofort Feuer. Die Frau versuchte noch, die Flammen zu löschen, scheiterte damit. Ein zufällig vorbeikommender Feuerwehrmann sah aus einem Fenster Rauch aufsteigen.