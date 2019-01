Training abgesagt, akute Lawinengefahr in Wengen

„Max heißer Kandidat!“

Österreichs Speed-Asse hatten seit den Rennen Ende Dezember in Bormio eine etwas längere Pause. Und haben diese genutzt, um die Akkus aufzuladen. Und bei perfekten Bedingungen im Ultental (Südtirol) trainiert. Die Klassiker in Wengen und Kitzbühel können also kommen. Bester Österreicher im Abfahrts-Weltcup ist aktuell Max Franz. Er liegt 38 Punkte hinter dem Schweizer Weltmeister Beat Feuz auf Rang zwei.