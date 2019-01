Köln mit Ösi-Flügelzange zum Wiederaufstieg?

„Würde uns extrem weiterhelfen“

„Ich habe es auch nur über die Medien erfahren“, hofft Schaub, dass der Wechsel klappt. „Er würde uns extrem weiterhelfen, noch variabler machen.“ Natürlich waren die beiden Freunde und ÖFB-Teamkollegen auch in den letzten Tagen via WhatsApp in Kontakt. „Aber er weiß, was ihn hier in Köln erwarten würde, nur der Aufstieg zählt“, so Schaub, der auch bei Kölns Trainer Anfang nie Werbung für den Grazer machen musste. „Er hat seine Klasse ja schon oft gezeigt.“„Richtig viel Qualität“Bei den Geißböcken, derzeit Zweiter der zweiten Liga, soll Kainz Bittencourt (ging zu Hoffenheim) ersetzen. Zudem holte Köln für das zentrale Mittelfeld noch von Schalke Geis. „Wir haben richtig viel Qualität, müssen es aber erst auf dem Platz bringen“, sagt Schaub. Der sich derzeit im Trainingslager in Mallorca nach seiner Leistenverletzung zurückkämpft. „Bis zum Start sollte ich aber bei 100 Prozent sein“. Der ist am 31. Jänner bei Union Berlin.