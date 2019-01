Chris Pratt bat Arnie um die Hand seiner Tochter

Am Montag haben Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger ihre Verlobung auf Instagram bekannt gemacht. Wie jetzt berichtet wird, war der Antrag des „Guardians of the Galaxy“-Stars auch ganz klassisch. Bevor er nämlich vor der 29-Jährigen auf die Knie gegangen ist, bat er Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver um die Hand ihrer Tochter.