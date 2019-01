Hacker zu Rendi-Wagner-Sager: „Nicht von Relevanz“

Hacker auch nicht auf einer Linie mit Doskozil

Hacker jedenfalls bekräftigte in der „ZiB 2“ seine Kritik an der geplanten Mindestsicherungsreform, die er in Wien auf keinen Fall umsetzen werde. Eine Reihe von Reformpunkten könne nicht umgesetzt werden, ohne die soziale Sicherheit in Wien zu gefährden, so Hacker. Dass selbst sein Parteikollege, der zukünftige Landeshauptmann im Burgenland, Hans Peter Doskozil, das türkis-blaue Mindestsicherungsmodell „in Ordnung“ findet, ließ Hacker kalt: „Bei allem Respekt für Kollegen aus anderen Bundesländern, aber ich bin verantwortlich für die soziale Sicherheit in Wien.“