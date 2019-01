Glatteis sorgte für Chaos auf Kärntens Straßen

Unfall in Lieserschlucht

Doch dem nicht genug, denn etwa zur selben Zeit, um 22.20 Uhr, mussten die FF Spittal sowie Seeboden ausrücken. In der Lieserschlucht in der Draustadt ist eine 23-jährige Spittalerin mit ihrem Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug prallte gegen eine Böschung. Auch sie wurde erheblich verletzt. Ihr 22-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die beiden konnten sich jedoch noch selbst aus dem Fahrzeug befreien.