China? Arnautovic-Party mit mysteriöser Botschaft

Chinas Fußballmeister SIPG Shanghai lässt nicht locker, will Österreichs Teamstar Marko Arnautovic unbedingt ins Reich der Mitte holen. Laut englischen Medienberichten hat man am Montag das Angebot an West Ham United auf 45 Millionen Pfund (50 Millionen Euro!) erhöht. Zwar hat der Premier League Klub erneut erklärt, dass man den Stürmer keinesfalls abgeben wolle - doch wo liegt die „Schmerzgrenze“?