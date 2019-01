Shiffrin deklassiert die Konkurrenz - Haaser Achte

Auch an einem anderen Österreicher misst sich Shiffrin längst. Auf Hermann Maiers 54 Weltcup-Siege fehlt ihr nun nur noch einer. Sie fahre aber nicht mit Blick auf Rekorde. „Sondern um Podiums und Siege“, sagte die Olympiasiegerin, die als erste nun in der WM-Saison zwei Riesenslaloms gewonnen hat und damit auch in der Disziplinen-Wertung vor Worley knapp die Führung übernommen hat. In der Gesamtwertung liegt sie fast 500 Punkte vor Vlhova in Front. Bei den kommenden Speed-Rennen in Cortina d‘Ampezzo wird Shiffrin nur die Abfahrtstrainings und den Super-G bestreiten und danach über ihr WM-Programm entscheiden. Bei Österreichs RTL-Damen waren die Erwartungen am Kronplatz niedrig gewesen, nachdem man mit Stephanie Brunner und Anna Veith die beiden verletzten Besten vorgeben hatte müssen. Das kleine Siebener-Team schrumpfte dann auf vier, weil sich neben Nadine Fest und Julia Scheib auch Slalom-Spezialistin Katharina Liensberger mit einem verkorksten Lauf nicht für die Entscheidung qualifizieren konnte. „Ich bin überhaupt nicht ins Fahren gekommen. Es lag aber nur an mir“, sagte die Vorarlbergerin.