Phillipp Mwene - Absteiger mit Aufstiegsgarantie

krone.at: Seit vergangenem Sommer darfst du dich zum auserwählten Kreis der 28 österreichischen Fußballer in der Deutschen Bundesliga zählen - was bedeutet dir dieser Aufstieg in Deutschlands Fußball-Beletage?

Mwene: Da ist ein riesengroßer Traum in Erfüllung gegangen! Schon als ich 2010 meinen ersten Vertrag beim VfB unterschrieben habe, wollte ich so schnell wie möglich in die Bundesliga. So ist es halt nicht gekommen, ich musste den Umweg über die 3. und die 2. Liga nehmen. Aber ich habe auf jedem Niveau viel gelernt.