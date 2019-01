„Heimkehr“! VEU Feldkirch wird wieder erstklassig

Gerade was die Finanzen anbelangt, hat man in Feldkirch ja mehr als einmal für negative Schlagzeilen gesorgt: Schon 1978 schlitterte der Verein erstmals nur knapp am Konkurs vorbei. Die Feldkircher waren danach zwar sportlich erfolgreich, holten von 1981 bis 1984 drei Meistertitel, mussten aber schon zwei Jahre später Ausgleich anmelden. Sechs weitere Meistertitel und der Sieg in der Europa League 1998 folgten, ehe 2000 mit dem Konkurs fast alles kaputt war. Als EHC Feldkirch stieg man im gleichen Jahr in die zweithöchste Spielklasse ein, 2006 hieß man wieder VEU Feldkirch und spielte bisher AHL.