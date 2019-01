Überdachung eingestürzt: Igler Eiskanal lahmgelegt

In Kurve 11 der Igler Eisbahn krachte in der Nacht auf Montag ein Teil der Bahnüberdachung unter den schweren Schneemassen zusammen und traf ein Amoniakventil. Giftiges Gas trat aus. Der Trainingsbeginn für die Bob- und Skeletonweltcup-Rennen am Wochenende muss daher verschoben werden.