Zweijähriger in 110 Meter tiefes Bohrloch gestürzt

Eltern machten Picknick: „Am Boden zerstört“

Die Unglücksortschaft Totalan liegt in einer Bergregion im Süden Spaniens. Der Zweijährige war nach Angaben seiner Familie am Sonntag in das Loch gefallen, während seine Eltern in der Nähe picknickten. Die Eltern seien „am Boden zerstört“, sagte die Sprecherin des Rettungsdienstes in der Region Andalusien, Elena Trigo. Die Suche werde erst beendet, wenn der Bub gefunden werde.