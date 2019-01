Doppelsieg in Schweden zum Start ins neue Jahr

Der Sieg am Sonntag war dazu ein ganz besonderer - auf den Tag genau zwei Jahre nach ihrem Premierensieg im Weltcup in der Ukraine. Heute, Dienstag, wagt sich Edlinger übrigens erstmals auch in einen Biathlon-Wettkampf. Das Hauptaugenmerk bleibt heuer aber auf die nordische Weltmeisterschaft Mitte Februar im kanadischen Prince-George gerichtet.