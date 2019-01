SS-Liedtext in Broschüre: Rücktritt an Linzer Uni

Die Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz hat am Montag den Vertrag mit dem Geschäftsführer der Kepler Society beendet. Grund ist ein Inserat des Absolventenvereins in der Broschüre des Burschenbundballs, in dem es an einer Stelle in Anlehnung an das SS-„Treuelied“ heißt: „ (...) und bleiben wir doch treu.“ Dies habe „eine weitere Zusammenarbeit unmöglich gemacht“, stellte JKU-Rektor Meinhard Lukas am Montag klar.