Lawine donnerte in Brixen im Thale in ein Wohnhaus

Zwei Lawinenabgänge haben am Montagnachmittag am Salvenberg oberhalb der Gemeinde Brixen im Thale und in Waidring im Bereich Pass Strub (beide Bezirk Kitzbühel) mehrere Gebäude beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. In einem der Gebäude dürften sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs aber noch Personen befunden haben. Dem Vernehmen nach sollen insgesamt drei Gebäude beschädigt worden sein, eines davon leicht. Der Beschädigungsgrad der weiteren Gebäude war zunächst nicht bekannt.