Österreich unterliegt Mitfavorit Norwegen 24:34!

Gegen Norwegen, den Vizeweltmeister 2017 und gemeinsam mit Schweden und Österreich Co-Gastgeber der EM 2020, präsentierte sich Österreich im Vergleich zum gerade in der zweiten Hälfte lethargischen Auftritt gegen Chile von Beginn an sichtlich motiviert. In der Offensive beschäftigte man die Norweger mit schnellen, variantenreichen Aktionen und schloss bis zur zehnten Minute jeden Angriff auch mit einem Tor ab. Norwegen konnte sich erst in der 14. Minute erstmals um zwei Tore absetzen (9:7), Österreich blieb aber dran - auch wenn die Fehlwürfe in der Folge mehr wurden.