„Es werden falsche Geschichten über Wien erzählt“

Hacker will Kurz Mindestsicherung „erklären“

Hacker hält auch das Rechenbeispiel, wonach ein Verkäufer - Frau zu Hause, drei Kinder - weniger Geld erhält als ein Mindestsicherungsbezieher in der gleichen Situation, für falsch: „Die Mindestsicherung ist kein Ersatzeinkommen, sondern ein Grenzwert. Wer arbeitet und weniger verdient, kann Mindestsicherung beantragen. Das hat der Kanzler ausgelassen.“ Allerdings: Wegen des aktuellen Vermögenszugriffs ist die Mindestsicherung nicht für alle Wenigverdiener attraktiv. Hacker bot Kurz auch an: „Ich erkläre ihm gerne, wie die Mindestsicherung funktioniert.“