Supertalent Julia Scheib ist heiß auf Kronplatz!

„Ich weiß, was ich kann“, sagt die selbstbewusste 20-Jährige, die im Vorjahr unmittelbar nach dem Kronplatz Riesentorlauf-Gold bei der Junioren-WM in Davos geholt hatte. Vor Katharina Liensberger, die heute längst im Weltcup etabliert ist. Scheib sieht sich absehbar in ähnlichen Sphären. „Ich zeige im Training permanent, dass ich sehr schnell Ski fahren kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, irgendwann bringe ich‘s auch ins Ziel“, ist Scheib überzeugt. Dann soll es kein Halten mehr geben. „Ich sehe mich in den nächsten Jahren in den Top-10 oder Top-5 im Riesentorlauf. Ich weiß, was ich draufhabe. Das trau‘ ich mich zu sagen.“