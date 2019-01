Schnee! 1. Training für Abfahrt in Wengen abgesagt

Das für Dienstag angesetzte erste Abfahrtstraining der alpinen Skiherren in Wengen ist vorzeitig abgesagt worden! Zwar ist schönes Wetter angesagt, allerdings kann die Piste wegen des bis Montagabend anhaltenden Schneefalls nicht rechtzeitig in einen rennfertigen Zustand gebracht werden. Hauptproblem am Montag war die Sperre der Wengernalpbahn zwischen Wengen und der Kleinen Scheidegg.