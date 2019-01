May kämpft: EU-Deal, oder das Königreich zerbricht

Die britische Premierministerin Theresa May hat wenige Stunden vor dem Brexit-Schicksalstag ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs im Fall eines EU-Austritts ohne Abkommen in dem Raum gestellt. Ein „No-Deal-Brexit“ würde die Anhänger der schottischen Unabhängigkeit und des Zusammenschlusses von Nordirland und Irland stärken, warnte May am Montagabend im Parlament. „Das ist die eigentliche Bedrohung für unsere Union“, so May.