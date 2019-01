Das ist die Lösung für trockene Augen!

Dieser Mehrfachzucker wird im Körper aus einzelnen Bausteinen durch Aminosäuren zu einem Gebilde zusammengefügt. Es kann Wasser binden und trägt so zur Stabilität und reibungsfreien Mechanik der Gelenke bei. Bei der Anwendung in der Haut sorgt es für mehr Elastizität des Bindegewebes. Was bewirkt es nun im Auge? Durch die Anwendung von Produkten mit Hyloronsäure bildet sich ein dünner, wasserbindender Film über dem Auge, welcher dieses feucht hält. Dadurch können Trockenheit und Rötungen gelindert werden. Wir haben einige Produkte mit Hyloronsäure gesammelt, die trockenen Augen gut tun.