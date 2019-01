SIEG! Thiem gewinnt „Tennis-Schlacht“ zum Auftakt

Was für eine kämpferische Leistung von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem! Der Niederösterreicher gewinnt zum Auftakt der Australian Open gegen den Franzosen Benoit Paire in fünf Sätzen. Am Ende hieß 6:4, 6:3, 5:7, 1:6 und 6:3. Es war eine wahre „Tennis-Schlacht“.