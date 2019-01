Neujahrsvorsatz: Abnehmen?

Gesunder Schlaf statt Diät - auf diese beiden Hormone kommt es an: Beim Abnehmen im Schlaf hilft der Zyklus aus dem Hungerhormon Ghrelin und dem Sättigungshormon Leptin. Während wir schlafen, wird die Produktion von Ghrelin und somit auch das Hungergefühl unterdrückt. Unter anderem wird Leptin produziert und damit das Sättigungsgefühl gefördert. Wer unter Schlafmangel leidet, produziert vermehrt Ghrelin und reduziert die Ausschüttung von Leptin. Das Fazit: Schlafen wir zu wenig, steigt der Ghrelin-Spiegel an und man bekommt Hunger. Schlafen wir genug, so wird der Hunger unterdrückt und man erspart sich die mühsame Diät.