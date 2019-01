Diebe stehlen mehr als 15.000 Windeln von Lkw

Ungewöhnliche Beute haben - wie erst jetzt bekannt wurde - Diebe in der Nacht zum Samstag im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gemacht: Sie stahlen von einem Lkw-Auflieger 15.375 Pampers der Größe drei, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verpackt waren die Windeln in 75 Kartons.