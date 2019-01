34 neue Panzer um 108 Millionen für Südsteirer

34 neue Mannschafts-Transportpanzer der bewährten Marke Pandur werden künftig beim Jägerbataillon 17 in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß stationiert sein. Die ersten fünf Exemplare übergab am Montag in einem offiziellen Festakt Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) an die Südsteirer.