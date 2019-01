Steirer (88) in seinem Haus brutal ausgeraubt

Im dichten obersteirischen Schneetreiben hat sich am Montagnachmittag ein brutaler Überfall ereignet: Ein 88-Jähriger wurde in Gröbming in seinem Einfamilienhaus von zwei Männern gefesselt und geknebelt. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Ein Nachbar entdeckte das Opfer und alarmierte die Polizei.