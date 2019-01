Im Gleichschritt zum „Dosen-Knaller“

Mit den Siegen bei Leader Vienna Capitals (4:3 n. P.) und am Sonntag daheim gegen kriselnde Black Wings aus Linz (6:1) verschafften sich Salzburgs Eisbullen im Kampf um die Top-6 wieder Luft. „In Summe war es eine gute Partie von uns vorm Rückspiel gegen München“, war bei Trainer Greg Poss am Sonntag sofort der Schalter für den zweiten CHL-„Dosen-Kracher“ am Mittwoch in der längst ausverkauften Eisarena umgelegt. Die Erwartungen nach dem 0:0 sind riesig, ein Hexenkessel ist garantiert. „Das ist wie ein Finalspiel sieben, jeder will gewinnen, jeder muss gewinnen – wir wollen es wahrscheinlich noch mehr“, fiel der Ausblick von Verteidiger Daniel Jakubitzka, dem sein erstes Eishockeyliga-Tor gegen Linz gelang, kämpferisch aus. Für die Salzburger Cracks zählte am Montag: Die Freizeit genießen, im Kreis von Familie, Freunden die Akkus wieder aufladen.