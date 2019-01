Russland verlor Kontakt zu seinem Weltraumteleskop

Teleskop startete im Sommer 2011 ins All

Nach früheren Angaben russischer Forscher kann das die Erde umkreisende Radioteleskop „Spektr-R“ extrem schwache Signale aus dem All registrieren. Es war am 18. Juli 2011 an Bord einer „Zenit 3F“-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus ins All geschickt worden (Bild unten).