Mit diesen Jacken ziehen Sie alle Blicke auf sich

NEON heißt einer der heißesten Modetrends des kommenden Jahres. Lassen Sie sich anstecken von der Begeisterung für die lebendigen Farben, die aus der grauen Masse frisch und fröhlich herausstechen. Mit welcher schicken Neon-Oberbekleidung Sie positiv auffallen und dabei noch richtig gut aussehen, entscheiden Sie am besten selbst. Stellen Sie sich in diesen leuchtenden Jacken vor - welche stehen Ihnen wohl am besten?