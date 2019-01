Windspitzen von 158 km/h bei der Rudolfshütte

Der Regen vom Sonntag hat die Rekordschneemengen in manchen Gegenden etwas schrumpfen lassen. So sank die Höhe in Abtenau von 110 auf 95 cm. Teilweise spülte der Regen innerhalb von 12 Stunden auch 20 cm Schnee weg. Die weiße Pracht wurde aber auch schwerer. „Sowohl durch Regen als auch durch Sonneneinstrahlung wird der Schnee schwerer“, weiß Meteorologin Claudia Riedl. Die Sonne bringt ab Mittwoch einen Setzungsprozess beim Schnee, er wird fester. „Außerdem geht er um einige Zentimeter zusammen.“ Riedl rechnet damit, dass der Winter heuer mindestens bis Ende März oder gar April in unserem Land regiert. Ein Ausnahmewinter ist trotzdem noch nicht programmiert. Es kann zwischendurch auch wieder wärmer werden und ein bisschen tauen, danach kommt aber die Kälte zurück.