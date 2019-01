Anti-Hass-Kurs statt Strafe für Angeklagten (30)

Die Zahlen steigen: Fast wöchentlich müssen sich Angeklagte am Landesgericht verantworten, weil sie in sozialen Medien über die Grenzen der Meinungsfreiheit hinausgeschossen sind. Nun musste ein Osttiroler (30) erklären, warum er linksradikale Randalierer laut Facebook-Eintrag am liebsten „Erschießen“ lassen wollte. Statt Strafe muss er nun zum Kurs „Dialog statt Hass“.