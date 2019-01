Hotel bringt zusätzliche Gästebetten an der Donau

33 von 50 Donaugemeinden sind in einem Verband

Die 33 Verbandsgemeinden schaffen gemeinsam derzeit rund 370.000 Nächtigungen im Jahr – und die Zahl könnte steigen. Obwohl das nicht das vorwiegende Ziel ist, sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner: „Die Steigerung der Wertschöpfung in der Region ist wichtiger, als die Nächtigungszahlen nach oben zu schrauben.“ Das sieht auch Petra Riffert, die Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft ist, so. Trotzdem ist Riffert froh, dass mit einem JUFA-Hotel, das in Engelhartszell ab heuer gebaut werden soll, ein neuer Beherbergungsbetrieb in der Region fix ist.