Feuerwehr-Einsatz in eigenen Reihen

Die neue Führung der Freiwilligen Feuerwehr in Hoheneich im Bezirk Gmünd war gerade einmal einen Tag im Amt, da galt es bereits, den ersten Einsatz zu leiten - just in der Wohnung des stellvertretenden Kommandanten. Während der Hausherr abwesend war, stand dort der Christbaum in Flammen. Der Schaden ist enorm.