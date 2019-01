Niedergestochen: Danziger Bürgermeister gestorben

Der bei einer Messerattacke schwer verletzte Bürgermeister der nordpolnischen Hafenstadt Danzig, Pawel Adamowicz, ist am Montag seinen Verletzungen erlegen. „Trotz all unserer Bemühungen haben wir ihn nicht retten können“, sagte der behandelnde Arzt Tomasz Stefaniak. Adamowicz war am Sonntagabend bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung vor den Augen Hunderter Menschen von einem Angreifer niedergestochen worden.