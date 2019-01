Vergewaltigung: U-Haft über „Polizist“ verhängt

Das Landesgericht Linz hat am Montagnachmittag die U-Haft über einen 30-Jährigen verhängt, der am Freitag festgenommen worden war, weil er tags zuvor eine 18-Jährige am Linzer Bahnhof vergewaltigt haben soll. Es bestehe dringender Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr, hieß es in einer Aussendung des Gerichts. Der Mann sei bereits wegen Sexualdelikten einschlägig vorbestraft.