Klagenfurt: erneuter Spritzenfund in der Sattnitz

Erneut mussten die Mitarbeiter der Abteilung Entsorgung ausrücken, weil wieder Dutzende Spritzen in der Sattnitz in Klagenfurt gefunden wurden. Diesmal haben der oder die Unbekannten die Spritzen auf Höhe Gerberweg entsorgt. Bereits am Donnerstag wurden - wie berichtet - Hunderte Spritzen beim Kalmusbad in Ebenthal gefunden.