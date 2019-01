Bezirkshauptmann muss in Graz vor Gericht

Auszählung ohne Wahlbeisitzer

Der beschuldigte Beamte soll die Briefwahlkarten bereits am Tag der Stichwahl, also am 22. Mai 2016, geöffnet haben. Dann soll er die gültigen Stimmen gezählt und die ungültigen weggeworfen haben, und das alles in Abwesenheit der Wahlbeisitzer. Eigentlich hätte die Auswertung der Briefwahlstimmen sowieso erst am Montag (23.5.) erfolgen dürfen, daher muss sich der Beamte nun wegen Amtsmissbrauchs rechtfertigen.