Lawinentoter am Arlberg: Ermittlungen gegen Helfer

Nach dem tödlichen Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg am vergangenen Mittwoch, bei dem ein 16-jähriger Deutsch-Australier verschüttet worden war, laufen polizeiliche Erhebungen gegen einen Ersthelfer. Der Mann stehe im Verdacht, das Schneebrett ausgelöst zu haben, sagte Polizeisprecher Stefan Eder.