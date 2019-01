Sibylle Rauch: „Ich stehe zu meinen Pornos“

„Er wollte, dass ich wieder aufstehe“, so Sibylle gerührt. „Aber eben nicht immer auf der Basis Liebespaar mit Sex, das muss man nicht als Schwerpunkt sehen. Er liebt Fisch und wir haben in seinem Garten gegrillt. Ich bin in zwei Monaten wieder auferstanden. Die Zähne und meine Haare wurden gemacht …“ Und auch die Brüste mussten korrigiert werden, gab die „Eis am Stiel“-Darstellerin zu. „Der Arzt, der es korrigiert hat, hat leider übersehen, dass der Schaden größer ist. Aber erstmal habe ich mich wohler gefühlt. Das Ding war fast so reingerutscht, in die Achselhöhle - schrecklich.“