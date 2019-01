Hubschrauber-Landeplätze in eingeschlossenen Orten

Für die Landung der Hubschrauber muss die freie Fläche mindestens 50 mal 50 Meter groß sein. In jedem Bezirk sind dafür geeignete Felder vordefiniert, jetzt ging es darum, diese in den betroffenen Gemeinden schneefrei zu bekommen. Lediglich in Obertauern war das nicht notwendig, da hier ein ständiger Landeplatz eingerichtet ist.