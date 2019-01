Wirbel um sexistisches Uni-Ranking in Magazin

Das Ranking eines Magazins über Universitäten, an denen Männer bei einer Party am schnellsten Mädchen aufreißen können, hat in Japan einen Shitstorm ausgelöst und sorgt jetzt sogar für eine Online-Petition. In dem Ende Dezember veröffentlichten Artikel stellte das Wochenmagazin „Spa!“ eine App vor, die Männern dabei hilft, weibliche Studenten für die Partys auszusuchen. Außerdem wurden eine Liste von fünf Unis veröffentlicht, an denen Frauen „leicht zu haben“ seien, und Tipps gegeben, wie man die Studentinnen am schnellsten ins Bett bekommt.