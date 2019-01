Skiregion Schladming testet smarten Skihelm

Ein smarter Snowboard-Helm wird in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein direkt auf der Piste getestet: Mit dem mit Augmented-Reality-Technologie ausgestatteten Helm können Nutzer am Visier Daten wie Geschwindigkeit und ein Navigationssystem abrufen, per Audio und Video mit vernetzten Freunden kommunizieren oder Musik hören, teilte die Tourismusregion am Montag mit.