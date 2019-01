Mädchenleiche im Park: Ex-Freund (19) geständig!

Von Reue keine Spur

Unter Verdacht: der eifersüchtige 19-jährige „Ex“ des Mädchens. Der Mordverdächtige wurde in der Nacht auf Montag in Wien gefasst. In den Verhören zeigte sich der als knapp 15-Jähriger 2014 im Zuge des Familiennachzuges (sein Vater war schon hier) nach Österreich gekommene und anerkannte Flüchtling geständig, zum Motiv aber schweigsam. Auch von Reue keine Spur. Im Oktober lief gegen den polizeibekannten Syrer übrigens ein Asylaberkennungsverfahren. Die Vorstrafen waren aber zu „wenig“ ...