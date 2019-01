Bei Aquaplaning auf den Tempomat verzichten?

Tipps des ÖAMTC für das Fahren nach oder in starkem Regen:

· Grundsätzlich Geschwindigkeit reduzieren, allein schon aus Sichtgründen. Nicht von anderen Autofahrern verleiten lassen, zu schnell zu fahren. Besondere Tempolimits beachten

· Abblendlicht einschalten

· Scheibenwischergeschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen. Bei Scheibenwischerbetrieb in der schnellsten Stufe (Stufe 3) gilt auch mit neuen Reifen: Maximal 80 km/h

· Auf Spurrillen achten und versetzt dazu fahren. Dies gilt besonders auf der rechten Spur von mehrspurigen Bundesstraßen und Autobahnen

· Gischt- und Wasserschwall an den Rädern vorausfahrender Fahrzeuge beobachten

· Ggf. Radio leiser stellen, um Änderungen der Motordrehzahl und der Wassergeräusche besser und schneller wahrnehmen zu können

· Hinweise auf das Aufschwimmen der Räder beachten: Bei frontgetrieben Fahrzeugen ohne Schlupfkontrolle schwankt die Drehzahl bei Erreichen der Aufschwimmgeschwindigkeit. Bei Fahrzeugen mit Schlupfkontrolle (ESP) Fahrzeugreaktionen und Kontrollleuchte beachten

· Wenn die Räder aufschwimmen, nicht lenken und nicht bremsen, Motor auskuppeln

· Spürbar wird das Erreichen der Aufschwimmgeschwindigkeit meist auch an schwächer werdenden Kräften am Lenkrad

· Besonders bei heckgetriebenen Fahrzeugen ist das Aufschwimmen der Vorderräder schwer zu erkennen. Deswegen die Lenkeigenschaften besonders überwachen.