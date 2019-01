Zulj zu Empoli? „In nächsten 48 Stunden möglich“

Der wechselwillige Peter Zulj hat bei Fußball-Bundesligist Sturm Graz am Montag die obligaten Leistungstests absolviert. Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl stellte allerdings einen raschen Wechsel des Mittelfeld-Regisseurs in den Raum. „Die Gerüchte verdichten sich. Ein Abgang in den nächsten 48 Stunden ist möglich“, sagte Kreissl.